Vagante: disponibile il nuovo platform rogue lite di BlitWorks

L’editore indie spagnolo BlitWorks è felice di annunciare, con un trailer, che il platform rogue lite Vagante è disponibile su Xbox One, Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch al prezzo di 13,99 EUR. Si tratta del primo e unico progetto pubblicato dallo studio nordamericano di tre persone Nuke Nine, in collaborazione con il compositore Sam English. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui.

Dopo 5 anni di sviluppo, la versione su PC del gioco è stata acclamata dai giocatori e conta oltre 3000 recensioni dei giocatori su Steam, di cui il 90% positive. La community è cresciuta costantemente dal 2014, prima grazie a Kickstarter, poi all’accesso anticipato e al passaparola. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Vagante è un rogue like a classi impegnativo con enfasi sul combattimento, influenzato dalla serie Spelunky e Dungeon Crawl Stone Soup, con una grafica dai colori caldi con un pizzico di grinta, sull’onda di titoli come Final Fantasy Tactics e Vagrant Story. Nel titolo, i giocatori possono unirsi ad altri 3 amici online o in locale alla ricerca di un tesoro inestimabile e affrontare i pericolosi dungeon abitati da feroci creature e boss.

Caratteristiche

Supporto per un massimo di 4 giocatori in co-op locale e online : unitevi ai vostri amici e tuffatevi nell’avventura.

: unitevi ai vostri amici e tuffatevi nell’avventura. Gioco a classi, scegliete come giocare : scegliete una classe, un aspetto e uno background unici, poi personalizzate ancora il personaggio scegliendo abilità di classe uniche a ogni livello.

: scegliete una classe, un aspetto e uno background unici, poi personalizzate ancora il personaggio scegliendo abilità di classe uniche a ogni livello. Dungeon a generazione procedurale : con i livelli a generazione procedurale, non ci sono mai due partite uguali: le ore di gioco sono innumerevoli.

: con i livelli a generazione procedurale, non ci sono mai due partite uguali: le ore di gioco sono innumerevoli. Oggetti incantati : scoprite oggetti magici che conferiscono potenti magie e abilità capaci di rivoluzionare il gioco.

: scoprite oggetti magici che conferiscono potenti magie e abilità capaci di rivoluzionare il gioco. Esplorate un mondo ricco: Esplorate quattro aree uniche, ciascuna con una propria serie di pericoli come mostri, boss unici e trappole.

Vagante è disponibile su Xbox One, Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.