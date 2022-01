Kao the Kangaroo: ritorna in azione dopo 20 anni

Tate Multimedia annuncia che, più di 20 anni dopo il suo debutto, il platform Kao the Kangaroo farà un trionfante ritorno all’azione su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam quest’estate. Ecco la dichiarazione di Kaja Borowko:

È davvero emozionante poter finalmente dire alla gente che sì, lanceremo Kao the Kangaroo quest’estate. Durante lo sviluppo, è stato importante per noi assicurarci che la nuova avventura di Kao sembri sia un tributo alle sue precedenti uscite per i fan esistenti, sia un platform fresco e contemporaneo per i nuovi arrivati. Questo non è un sequel, è un riavvio completo e non vediamo l’ora di vedere i giocatori giovani e meno giovani riunirsi per interpretare il ruolo di Kao ancora una volta quest’estate.

La serie originale Kao the Kangaroo ha venduto collettivamente più di 700.000 unità in tutto il mondo, con quattro giochi in totale lanciati su PC, PlayStation 2, PSP, Nintendo GameCube, Xbox, Game Boy Advance e il già citato SEGA Dreamcast. Nella sua ultima avventura, Kao userà i suoi guantoni da boxe per farsi strada attraverso i suoi avversari, facendosi strada attraverso gli ostacoli davanti a sé mentre si fa strada a pugni verso la gloria. Di seguito una panoramica:

I giocatori si uniranno a Kao mentre prende i suoi magici guantoni da boxe e viaggia per il mondo affrontando famosi maestri di combattimento che sono sotto l’influenza di un potere oscuro inquietante, il tutto esplorando un mondo colorato e vibrante pieno di attività e stile visivo.

Caratteristiche

Mondi diversi e ricchi di segreti

Gameplay coinvolgente e divertente per tutte le età

Guanti magici pieni di poteri

Una storia avvincente, piena di un cast di personaggi accattivanti

Combattimenti impegnativi, comprese battaglie con i boss uniche

Tutta una serie di oggetti da collezionare

Kao the Kangaroo verrà lanciato digitalmente e fisicamente quest’estate su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.