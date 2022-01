WWE 2K22: ecco quanto pesa il gioco

Sono state rivelate le dimensioni del download del titolo WWE 2K22 per Playstation 5. Dopo essersi presa una pausa per l’insuccesso del titolo precedente, la serie fa il suo ritorno, e solo pochi giorni fa sono stati annunciati i wrestler presenti nel titolo. Sebbene il gioco venga lanciato un po’ più tardi di quanto si potesse sperare, i fan si augurano che questo titolo possa far tornare la buona qualità tipica della serie, in modo da dimenticare il passo falso del precedente capitolo della serie.

Prima del suo lancio, sono iniziati ad emergere dei nuovi dettagli sul gioco. Di recente la pagina Twitter PSN Playstation Size, che monitora il peso dei giochi PlayStation, ha recentemente fatto presente che, su PS5, il suddetto gioco di wrestling avrà una dimensione di download di 47.229 GB, anche se con la patch del day one le dimensioni potrebbero aumentare.

Il pre-caricamento del gioco inizierà il 9 marzo o il 6 marzo per coloro che hanno la Deluxe Edition. I possessori della Deluxe Edition avranno anche accesso anticipato al gioco l’8 marzo.

WWE 2K22 verrà lanciato l’11 marzo qui il trailer che annuncia per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Qui sotto potete vedere il tweet di PlayStation Games Size con i dettagli del peso di WWE 2k22 su PlayStation 5.