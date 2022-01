Shredders arriva il 17 marzo secondo un elenco di Microsoft Store, rumor

Shredders di Foampunch sta cercando di essere un grande successore spirituale dell’incredibilmente popolare ma ora dormiente SSX e, come tale, molti fan hanno tenuto d’occhio l’uscita del gioco. Attualmente dovrebbe essere rilasciato a febbraio per piattaforme Xbox e PC, Shredders non ha ancora una data di uscita solida.

Tuttavia, un elenco di Microsoft Store ha rivelato una data di rilascio aggiornata che indica il 17 marzo. È molto probabile che questa data sia legittima data la fonte, anche se non si può esserne sicuri, dal momento che gli sviluppatori non hanno ancora annunciato ufficialmente una data di rilascio del genere. Ad esempio, il Twitter ufficiale del gioco mostra ancora una versione di febbraio 2022. Shredders ha anche annunciato una versione Steam, anche se arriverà qualche tempo dopo il rilascio del gioco su Xbox Series X/S con una vaga versione dell’inverno 2022. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Tu e la tua amica state realizzando video di snowboard al resort di Frozen Wood quando venite ingaggiati per realizzare dei video professionali e sponsorizzati. Questa opportunità vi permette di scoprire un mondo completamente nuovo sullo snowboard, rider professionisti, motoslitte e funzionalità epiche da distruggere. Non solo, ma un invito ha attirato un intero gruppo di pro-rider nell’area e, con l’aiuto del vostro sponsor, avrete la possibilità di incontrarne alcuni, imparare un sacco di loro tecniche e forse anche avere la possibilità di unirti a loro in un evento internazionale.

Caratteristiche

Open World : mondo caratterizzato da paesaggi meravigliosi dove la neve è sempre fresca.

: mondo caratterizzato da paesaggi meravigliosi dove la neve è sempre fresca. Stili unici : Shredders è un gioco di snowboard ad alti livelli. Ogni mossa è fantastica, dagli splendidi giri con Jamie Anderson, alle freccette sul prato con Sebbe De Buck e ai trucchi con le nocche con Marcus Kleveland.

: Shredders è un gioco di snowboard ad alti livelli. Ogni mossa è fantastica, dagli splendidi giri con Jamie Anderson, alle freccette sul prato con Sebbe De Buck e ai trucchi con le nocche con Marcus Kleveland. Multiplayer: con il multiplayer potete gareggiare e cercare di raggiungere i primi posti insieme ai tuoi amici.

Shredders sarà disponibile per Xbox Series X/S e PC tramite Steam.