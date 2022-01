Yu-Gi-Oh! Master Duel disponibile su iOS e Android

Yu-Gi-Oh! Master Duel (qui il sito ufficiale) esce sui principali dispositivi mobile. Konami ha pubblicato il gioco su piattaforme mobile, solo una settimana dopo il suo rilascio originale su PC e console. Il titolo free-to-play è infatti ora disponibile per il download su Android (qui) e iOS (qui), anche se in alcuni casi il lancio è scaglionato in base alla regione. Il gioco è dunque disponibile ora su tutte le principali piattaforme, aumentando in modo considerevole lo spettro di giocatori raggiungibili.

È così che Duel Links ha avuto un enorme successo e Master Duel dovrebbe ottenere numeri simili se non migliori. Nella prima settimana, Master Duel ha raggiunto il picco di 262.333 giocatori su Steam con una media di quasi 180.000 dal lancio il 19 gennaio. Ciò non include i numeri combinati dei giocatori di console su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, e Nintendo Switch, che probabilmente spingerebbero facilmente il numero di giocatori a 400.000.

Konami ha realizzato Master Duel (per approfondire) con l’intenzione di renderlo la piattaforma di gioco principale per giocatori sia casual che hardcore di Yu-Gi-Oh!.

L’intento è quello di utilizzare il gioco come arena per i futuri tornei di tutti i livelli compreso quello il mondiale. Qui sotto potete vedere il filmato che spiega le regole del gioco.