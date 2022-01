Halo Infinite: modifiche alla playlist arena classificata

343 Industries ha annunciato un aggiornamento per la playlist arena classificata di Halo Infinite, rimuovendo Capture the Flag su Behemoth.

La modifica non richiede alcun aggiornamento da scaricare. Il senior community manager, John Junyszek ha rivelato le ragioni alla base del cambiamento in un post ufficiale del forum. Citando i dati, che mostravano che la mappa non si comportava “come previsto” nella modalità Classificata, Junyszek ha affermato:

“La maggior parte di questi dati ruota attorno allo spawn e alla copertura efficace attorno alla mappa. Il respawn sul perimetro delle basi con una visuale diretta sul piedistallo della bandiera, oltre alle partenze del BR 75, sta creando un ritmo di gioco più frenetico del previsto. Ciò lascia ai giocatori la sensazione che anche una squadra ben coordinata che spinge nella base nemica, può crollare rapidamente; con il risultato che i flag pull sono molto più difficili di quanto dovrebbero essere.”



Inoltre, la situazione attuale non aiuta i giocatori, facendo sì che il loro respawn avvenga in luoghi imprevedibili, sia che si trovino in attacco sia che si trovino in difesa. Anche la mancanza di copertura non aiuta, specialmente quando il giocatore viene bersagliato dagli avversari da tutti i lati. Per ora, 343 Industries si prenderà del tempo per affrontare questi problemi ed apportare modifiche per migliorare l’esperienza della modalità Classificata di Behemoth.

“Se siamo fiduciosi di essere in grado di farlo con successo e di verificarlo attraverso test rigorosi, prenderemo in considerazione la possibilità di aggiungerlo nuovamente all’esperienza classificata in futuro”.

Halo Infinite è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC con il suo multiplayer free-to-play. È il più grande lancio nella storia della serie con oltre 20 milioni di giocatori fino ad oggi.