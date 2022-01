Horizon Forbidden West raggiunge la fase Gold

Con un anno così ricco di uscite importanti, Horizon Forbidden West si distingue come uno dei giochi più attesi. I fan di Horizon Zero Dawn del 2017 sono ansiosi di vedere come il suo prossimo sequel si baserà sulle sue eccellenti fondamenta e, fortunatamente, sembra che il gioco sia sulla buona strada per consegnarlo in tempo.

Guerrilla Games ha recentemente preso su Twitter per confermare che Horizon Forbidden West ha raggiunto la fase Gold in vista del suo imminente lancio. Lo sviluppo del gioco si è concluso, pronto per essere spedito per essere stampato su disco ma, naturalmente, Guerrilla continuerà a lavorare per eliminare bug tecnici e glitch, alcuni dei quali dovrebbero essere risolti in tempo con la patch al day one.

Horizon Forbidden West sarà lanciato per PS5 e PS4 il 18 febbraio. In vista del lancio, Guerrilla e Sony hanno rilasciato nuovi trailer, screenshot, dettagli sul gameplay e altro ancora, quindi c’è molto da recuperare mentre contiamo i giorni che mancano al lancio del gioco. In conclusione, vi lasciamo alla descrizione del gioco:

Esplora terre remote, combatti contro macchine ancora più grandi e terrificanti e incontra nuove e stupefacenti tribù al tuo ritorno nel lontano futuro post-apocalittico di Horizon. La terra sta morendo. Violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell’umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo. Toccherà ad Aloy scoprire i segreti che si celano dietro queste insidie per riportare ordine ed equilibrio nel mondo. In questo viaggio incontrerà vecchie conoscenze, stringerà alleanze con nuove fazioni in guerra e farà luce sull’eredità dell’antico passato, tutto questo cercando di avere la meglio su un nemico apparentemente invincibile.