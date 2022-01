Yu-Gi-Oh! Master Duel: raggiunti gli oltre 4 milioni di download

Konami Digital Entertainment B.V. è felice di annunciare che il gioco di carte collezionabili free-to-play Yu-Gi-Oh! Master Duel ha totalizzato 4 milioni di download nella prima settimana. Inoltre, Yu-Gi-Oh! Master Duel è disponibile da oggi su dispositivi iOS e Android.

A una settimana dal lancio, avvenuto su console e PC il 19 gennaio in più di 150 Paesi e territori, Yu-Gi-Oh! Master Duel ha raggiunto il traguardo di 4 milioni di download in tutto il mondo. Ora il titolo porta i Duelli free-to-play anche su dispositivi iOS e Android con supporto cross-platform e cross-safe su tutte le piattaforme.

Yu-Gi-Oh! Master Duel è l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili (TCG). Collezionate più di 10.000 carte ripercorrendo oltre due decadi di storia del Duello e costruite i vostri Deck personali. Prendete parte in prima persona o siate spettatori di entusiasmanti Duelli, magistralmente renderizzati in 4K, con animazioni strabilianti e una colonna sonora mozzafiato. Vivete un’esperienza unica in single-player grazie alla Solo Mode, che vi farà scoprire le storie mai narrate che si celano dietro alle carte, o sfidate giocatori di tutto il mondo in dinamici Duelli online, tornei ed eventi.

Tra le principali caratteristiche di Yu-Gi-Oh! Master Duel: