Destruction AllStars diventerà free-to-play?

Destruction AllStars è stato accolto piuttosto tiepidamente dalla critica e dal pubblico quando è stato lanciato nel febbraio dello scorso anno, e anche se lo sviluppatore Lucid Games ha aggiornato il titolo di combattimento automobilistico multiplayer di tanto in tanto, purtroppo non è stato sufficiente per cambiare le cose per il gioco. Detto questo, Sony potrebbe avere un altro asso nella manica per cambiare la situazione.

È possibile che Destruction AllStars possa presto diventare free-to-play. Il gioco è stato recentemente messo offline per un’ora per motivi di manutenzione, ma come un utente di Reddit ha scoperto, se si aggiornava il gioco e lo si avviava durante quell’ora, i nomi delle sfide in-game visualizzati in basso a destra della schermata principale apparivano come testo in codice piuttosto che i loro nomi reali. È interessante notare che “F2P” è stato menzionato nel testo per ogni sfida, indicando che Sony potrebbe presto adottare un modello free-to-play per il gioco. Potete vedere uno screencap dello stesso qui sotto.

Passare al free-to-play potrebbe essere la mossa giusta da fare per Sony, specialmente considerando il fatto che Destruction AllStars non è andato troppo bene per un po’ di tempo e questo potrebbe essere uno dei modi per risolvere la situazione. Resta da vedere se accadrà o meno.

Destruction AllStars è disponibile in esclusiva su PS5.