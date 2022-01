King of Fighters XV: il nuovo trailer mostra un costume alternativo per Terry Bogard

Con il trailer della scorsa settimana di Elisabeth Blanctorche, SNK ha ora rivelato tutti i 39 personaggi giocabili che saranno disponibili nel prossimo The King of Fighters XV al lancio. Anche se tutti gli slot del roster di lancio sono pieni, lo sviluppatore ha ancora nuovi dettagli da condividere.

Un trailer rilasciato di recente, per esempio, rivela un nuovo costume DLC. Coloro che acquisteranno il gioco in anticipo (entro il 9 marzo, se lo acquistate in digitale) saranno in grado di scaricare un costume DLC gratuito per Terry Bogard. Più precisamente, si otterrà l’accesso al suo costume dal gioco del 1999 Garou: Mark of the Wolves della SNK, il capitolo finale di Fatal Fury. Guarda come sarà la skin nel prossimo picchiaduro nel trailer qui sotto.

The King of Fighters 15 verrà lanciato il 17 febbraio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. SNK ha recentemente rivelato nuovi dettagli sulla modalità storia del gioco, le meccaniche di combattimento, i personaggi DLC e altro ancora in un nuovo trailer.