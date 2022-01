Call of Duty: il prossimo titolo sarà solo next gen e PC

Secondo quanto sappiamo a riguardo, il prossimo capitolo nel 2023 del franchise annuale di Call of Duty verrà rilasciato solo sulle piattaforme dell’attuale generazione in PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Dall’uscita di PS5 e Xbox Series X alla fine del 2020, Activision ha continuato a rilasciare titoli come Black Ops Cold War e Vanguard per piattaforme last-gen oltre all’attuale. E mentre questa tendenza sembra che continuerà di nuovo entro la fine dell’anno con l’uscita di Modern Warfare 2, secondo quanto riferito, questa sarà l’ultima volta che ciò accade. Secondo Tom Henderson, che è un insider molto apprezzato quando si tratta della serie Call of Duty, Activision ha in programma di supportare le piattaforme di ultima generazione per il franchise solo fino al 2022. Ciò significa che la puntata del prossimo anno, che attualmente non si sa, arriverà solo su PS5, Xbox Series X e PC. Sebbene Activision stessa non abbia confermato che sarà così, la mossa ha un certo senso per una serie di motivi. In passato, Activision tendeva a supportare solo piattaforme di ultima generazione per Call of Duty per un arco di circa tre anni prima di abbandonare quelle piattaforme. Ad esempio, Black Ops 3 del 2015 è stata l’ultima puntata della serie rilasciata su PlayStation 3 e Xbox 360. L’anno successivo con Infinite Warfare, Activision ha finito per passare al rilascio del gioco solo su PS4 e Xbox Uno. Se Activision seguirà questo stesso schema, quest’anno sarà l’ultimo in cui le console più vecchie continueranno a vedere il nuovo rilascio di giochi Call of Duty. Questo è sicuramente un passo avanti, poiché per il prossimo anno ci si aspetta che i giocatori abbiano almeno una delle console next gen per poter passare definitivamente alla nuova generazione. Rimanete sintonizzati e con le orecchie aperte, perché notizie riguardanti il prossimo capitolo potrebbero arrivare prima di quanto pensiate.