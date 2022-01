Metroid Prime 4: arrivano richieste di lavoro

Metroid Prime 4 è stato annunciato diversi anni fa con un logo e nient’altro, e dopo che lo sviluppo è stato passato a Retro Studios, non abbiamo sentito quasi nulla. Tuttavia, un recente annuncio di lavoro indica che il gioco è ancora in fase di sviluppo attivo, ma non quando potremo giocarci. In un post su Twitter, Retro Studios ha condiviso che le posizioni sono disponibili presso lo sviluppatore con sede in Texas per un ingegnere di strumenti e un ingegnere tecnologico. Quelle sono lontane dalle uniche posizioni elencate in Retro Studios, tuttavia, con concept artist, designer ambientale, artista ambientale e molte altre posizioni disponibili anche. Vale la pena notare che le posizioni in realtà non menzionano Metroid (al di fuori dei due che lo studio ha indicato su Twitter), il che significa che è possibile che lo siano per altri giochi. Altri sviluppatori hanno recentemente fatto richieste simili a designer e artisti, tra cui IO con il suo gioco Bond e Blizzard con il suo gioco di sopravvivenza. Insomma, adesso c’è una grande richiesta, e c’è una buona probabilità che Metroid Prime 4 possa arrivare intorno a questo periodo. I fan aspettano con ansia il suo arrivo, e chissà quanto dovremo aspettare prima di ricevere il prossimo capitolo di Samus Aran sulla Nintendo Switch.

We are looking for a 𝗧𝗼𝗼𝗹𝘀 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 and a 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 to join us on our journey to develop Metroid Prime 4!#GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps://t.co/NWVPLGvVVc pic.twitter.com/Kz7pGFEDDZ — Retro Studios (@RetroStudios) January 27, 2022