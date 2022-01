Apex Legends: ecco il trailer di Defiance

Tutte le novità inerenti ad Apex Legends, il battle royale di Respawn Entertainment, finalmente coincidono con questo trailer fuori di testa, in cui ritorniamo a parlare di Mad Maggie e il suo arrivo negli Apex Games. Abbiamo già visto di cosa è capace il personaggio nel suo trailer di presentazione, uscito qualche giorno fa, e siamo ben consapevoli che è stata incriminata solamente per aver fatto la cosa giusta. Detto ciò, è leggermente fuori di testa, ma questo si notava palesemente dalle sue interazioni con il resto del mondo circostante. Insomma, una vera e propria mina vagante che non tollera i perfettini, specialmente quelli ancora in vita. In un certo senso, i giochi degli Apex Games sono perfetti per una svitata come lei, e si vede chiaramente in questo trailer, dove si fa strada tra piattaforme che si spezzano, proiettili volanti e molto altro. Sappiamo che Mad Maggie avrà un’abilità peculiare che le permetterà di equipaggiare un’arma ad una mano ed uno scudo ricavati dagli avanzi di rottami sparsi in giro: un chiaro segno e reference alla sua natura di raccoglitrice di immondizia. Mad Maggie potrebbe non essere l’eroe che le Leggende vogliono nella loro squadra, ma potrebbe essere solo il cattivo di cui hanno bisogno. Scoprite se riuscirete a controllare la follia quando Apex Legends: Defiance verrà lanciato l’8 febbraio su tutte le piattaforme supportate dal gioco.