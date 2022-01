Games With Gold: annunciati i giochi di febbraio

Microsoft ha annunciato i Games With Gold che saranno disponibili a febbraio nel servizio Xbox Live Gold su Xbox One e Xbox Series X/S.

Potrete vivere un’avventura epica in Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente, e correre veloce con in sottofondo una potente colonna sonora in Aerial_Knight’s Never Yield. Per quanto riguarda la linea classica tramite la retrocompatibilità, potrete usare il vostro ingegno con l’acqua per combattere i nemici in Hydrophobia, e mettere alla prova le vostre abilità strategiche in Band of Bugs.

I membri di Xbox Live Gold avranno accesso a questi giochi per un periodo di tempo limitato come parte di Games with Gold, così come i membri di Xbox Game Pass Ultimate, che riceveranno tutti i vantaggi di Gold più l’accesso a oltre 100 giochi con il Game Pass.

Questi i titoli e il periodo in cui sarà possibile scaricarli:

Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente : Disponibile dall’1 al 28 febbraio

: Disponibile dall’1 al 28 febbraio Aerial_Knight’s Never Yield : Disponibile dal 16 febbraio al 15 marzo

: Disponibile dal 16 febbraio al 15 marzo Hydrophobi a: Disponibile dall’1 al 15 febbraio

a: Disponibile dall’1 al 15 febbraio Band of Bugs: Disponibile dal 16 febbraio al 28 febbraio

Qui sotto potete vedere il video pubblicato sui canali social Xbox che mostra i giochi che saranno presenti tra i Games With Gold di febbraio. Questa invece la lista dei precedenti giochi di gennaio, che vedeva tra gli altri Aground.