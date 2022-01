Two Point Campus: svelata la data di rilascio

Quest’oggi ci sono novità da parte di Two Point Studios e Sega sul loro nuovo progetto Two Point Campus! Il titolo annunciato durante il Summer Game Fest 2021 ha finalmente una data di rilascio!

Nel titolo vestirete i panni di un rettore universitario alle prese con un nuovo edificio.

E’ ora di rivoluzionare il mondo accademico! Create un Campus pieno di nuovi strumenti creativi per aiutarvi a creare l’università dei vostri sogni.

Ideate il vostro ambiente universitario ideale , con le migliori strutture educative a disposizione. Potete realizzare l’università dei vostri sogni, partendo dalle fondamenta oppure piazzando ogni singolo albero.

Costruite strade, piantate una flora rigogliosa. Posizionate panche, fontane, sculture, siepi e perfino staccionate. L’unico limite è la vostra immaginazione (e il budget all’interno del gioco).

Al posto della classica offerta didattica, gli studenti della Contea di Two Point possono usufruire di una serie di corsi incredibili: dalla Scuola di Cavalleria alla succulenta Gastronomia, dove i vostri studenti realizzeranno gustose creazioni come pizze giganti e crostate enormi.

Una buona università oltre ad un ottima sede ha anche bisogno di uno staff straordinario. Assumete docenti, inservienti, ricercatori e molto altro! Ognuno di loro sarà unico a suo modo, chi positivamente e chi negativamente.

Il titolo sarà disponibile dal 17 Maggio per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC sulla piattaforma Steam. Il titolo inoltre sarà disponibile su Xbox Game Pass.

Le sorprese non finiscono qui : Per chi preordinerà il titolo, al momento del rilascio otterrà contenuti esclusivi per iniziare al meglio l’avventura, e non solo! I possessori di Two Point Hospital riceveranno un piccolo regalo per arricchire il vostro ospedale, partendo dall’uniforme del campus all’armatura del corso di Cavalleria!