Agatha Christie: Microids sta sviluppando due nuovi giochi sui suoi racconti

Si rafforza la collaborazione tra Microids e le opere di Agatha Christie, tramite Agatha Christie Limited (che gestisce i diritti). Dopo The ABC Murders ed Hercule Poirot: The First Cases, l’azienda francese ha annunciato che sono in produzione due nuovi titoli tratti dai lavori della scrittrice britannica. Queste nuove avventure porteranno i giocatori nell’universo del detective Hercule Poirot attraverso un classico rivisitato e un’avventura nuova di zecca: saranno sviluppati da due studi, uno dei quali è il nuovo Microids Studio Lyon. Non sono noti dettagli in merito di piattaforme e periodi di uscita.

David Chomard, director di Microids Studio Lyon, ha dichiarato:

“L’opera di Agatha Christie è senza tempo e affascina tutte le generazioni di appassionati degli investigativi. Siamo ansiosi di dirvi di più sul progetto su cui inizieremo a lavorare molto presto”



Alain Milly, direttore editoriale di Microids, ha aggiunto:

“Dopo aver collaborato con Agatha Christie Limited per circa un decennio, rinnovare la nostra partnership attraverso questo contratto di pubblicazione è sembrato naturale. Siamo onorati di questo rinnovo di fiducia dopo il successo di The ABC Murders e Hercule Poirot: The First Cases”

James Prichard, Presidente e CEO di Agatha Christie Limited ha detto: