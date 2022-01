Splitgate: disponibile la beta season 1

La casa sviluppatrice 1047 games ha studiato il gameplay di Halo e lo ha combinato con la follia del titolo di Valve’s Portal, creando un brillante sparatutto in prima persona online e gratuito, Splitgate. Gli sviluppatori stanno ancora lavorando allo sparatutto sci-fi, preparandosi per la prima stagione della beta.

Il gioco è stato offline proprio per questa preparazione, in attesa della primissima season. La manutenzione ai server ha avuto luogo dalle ore 12:00 PST (4:00 nella nostra ora locale), ed è durata fino alle 6:00 PST (13:00 nella nostra ora). L’annuncio della momentanea chiusura dei server è arrivato tramite l’account Twitter di 1047 games. Una volta terminata la manutenzione, è potuta iniziare la prima season.

Splitgate ha raggiunto i 10 milioni di download nell’agosto dello scorso anno, ed ha esteso il suo periodo beta per cercare di migliorare il titolo e per implementare nuove funzioni. Gli sviluppatori stanno anche valutando la possibilità di aggiungere un editor di mappe e una modalità giocatore singolo, con la disponibilità del titolo in arrivo a tutti con l’inizio della stagione 1.

Il trailer del gioco, mostra in poco più di un minuto il suo gameplay che ha conquistato l’attenzione di molti utenti in breve tempo, facendo contare una numerosa quantità di download. I giocatori che hanno avuto modo di sperimentare la beta del titolo possono quindi prendere parte all’apertura della stagione 1.

Splitgame è disponibile su PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S.

🔵Splitgate Beta Season 1 is finally HERE.🔴

🏗️ Build your dream map on Map Creator

👑 Rediscover the totally redone Foregone Destruction

🏁 Play the all-new modes Evolution and One Flag CTF

🐯 Check out the brand new Battle Pass

Download the update NOW! https://t.co/z4vxdKRoSa pic.twitter.com/FQyopmxadU

— Splitgate – Beta Season 1 OUT NOW (@Splitgate) January 27, 2022