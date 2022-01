Submerged Hidden Depths: non più solo su Stadia

Ci sono novità da parte di Uppercut Games Pty ltd, il loro ultimo titolo Submerged Hidden Depths. Il titolo rilasciato nel 2020 solamente per Stadia sta finalmente per raggiungere le altre piattaforme.

“Dopo aver creato un mondo così ricco e vibrante in Submerged, sapevamo che dovevamo tornare ed espandere ulteriormente quel senso di sublimità



Dichiara il co-fondatore di Uppercut Games, Ed Orman, in un comunicato stampa

Il titolo, pur essendo un gioco di avventura rompicapo e senza combattimenti, fondamentalmente tratta quella caratteristica esperienza rilassante, e la meraviglia e la delizia di esplorare un mondo stupefacente con i tuoi tempi. È un titolo vicino ai nostri cuori e non vediamo l’ora di condividere nuovamente questa bellezza

Per chi non lo conoscesse, il titolo è un avventura rilassante che vede i fratelli Miku e Taku svelare i misteri di una città sommersa in un mondo vasto e vibrante. I nostri protagonisti però sono un po’ fuori dagli schemi: una è maledetta da un misterioso potere che vuole usare a fin di bene, l’altro determinato a non lasciare che tale maledizione li faccia a pezzi.

Persi in mare nella loro barca da pesca, i nostri protagonisti dovranno scalare grattacieli fatiscenti, incontrare nuove creature, e risolvere puzzle abbandonati a lungo se vogliono mettere insieme questa storia enigmatica.

Questo gioco sarà un toccasana per gli occhi e non solo, infatti è capace di creare un’esperienza rilassante, con ambienti ricchi e colorati, suoni rilassanti dell’oceano e albe calmanti. Il tutto è creato per permettervi uno stile di gioco diverso dal solito, ideato per rendere le vostre sessioni di gioco il più rilassanti possibile.

Il titolo è in uscita per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC, data ancora da destinarsi