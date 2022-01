Prison Architect: arriva Perfect Storm

“È in arrivo una tempesta, direttore penitenziario!”, questa è la frase di presentazione di Perfect Storm nuovo DLC di Prison Architect disponibile da oggi 27 gennaio. Sì, perché il nuovo contenuto del simulatore con le prigioni di Paradox Interactive, Double Eleven e Introversione Software, fa piovere sovvenzioni, servizi di emergenza, formazione del personale e calamità. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche chiave del DLC, attraverso la pagina Steam:

Mai quiete prima della tempesta : le “”calamità””, come gelate intense, ondate di caldo, infestazioni di ratti e tempeste di fulmini, possono causare danni strutturali, abbassare la valutazione della prigione e creare scompiglio nel complesso.

: le “”calamità””, come gelate intense, ondate di caldo, infestazioni di ratti e tempeste di fulmini, possono causare danni strutturali, abbassare la valutazione della prigione e creare scompiglio nel complesso. Ordine a ogni costo : i servizi di emergenza per disinfestazione, idraulica, riparazione e manutenzione delle strade sono disponibili a intervenire subito in caso di calamità. Grazie alla formazione per elettricisti, addetti al condizionamento dell’aria, alla sicurezza antincendio, al primo soccorso e alla rimozione dei parassiti, il personale è in grado di mitigare i danni e mantenere tutto in ordine.

: i servizi di emergenza per disinfestazione, idraulica, riparazione e manutenzione delle strade sono disponibili a intervenire subito in caso di calamità. Grazie alla formazione per elettricisti, addetti al condizionamento dell’aria, alla sicurezza antincendio, al primo soccorso e alla rimozione dei parassiti, il personale è in grado di mitigare i danni e mantenere tutto in ordine. Rifugio garantito : le sovvenzioni per i soccorsi in caso di calamità, le ondate di calore, il protocollo di emergenza, la subsidenza, la formazione avanzata del personale e l’ammodernamento dei servizi finanziano le attività preparatorie necessarie per affrontare le calamità.

: le sovvenzioni per i soccorsi in caso di calamità, le ondate di calore, il protocollo di emergenza, la subsidenza, la formazione avanzata del personale e l’ammodernamento dei servizi finanziano le attività preparatorie necessarie per affrontare le calamità. Pioggia a catinelle: controlla le condizioni meteorologiche attuali e previste, e usa gli strumenti per la previsione del tempo per non farti cogliere di sorpresa da eventuali disastri imminenti.

Lasciandovi al trailer di lancio qui sotto, vi ricordiamo che Prison Architect è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e uno dei precedenti DLC è stato Second Chances.