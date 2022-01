Unforeseen Incidents: il gioco è disponibile su Switch

Il grande gioco di mistero pubblicato dai ragazzi di Application Systems Heidelberg, ovvero Unforeseen Incidents, è finalmente arrivato oggi anche su Nintendo Switch, nonostante sia già uscito da diversi anni su altre piattaforme. La conversione alla console ibrida di Nintendo era stata annunciata tempo fa, e da allora hanno fatto passi da gigante per permettere ad un titolo del genere di arrivare meglio che mai, ed hanno fatto senz’altro un buon lavoro. La storia del gioco è uno dei suoi punti cruciali, pertanto è giusto esplorarla un po’ più da vicino. Harper Pendrel, un tuttofare, scopre che un misterioso virus sta uccidendo i cittadini di Yelltown. Aiutato da un accademico locale e da un giornalista, Pendrel tenta di scoprire chi ha scatenato il virus e perché. I giocatori controllano Pendrel mentre svolge le sue indagini. Rock, Paper, Shotgun hanno descritto gli enigmi come “estremamente tradizionali” per un gioco di avventura, ma hanno affermato che differiscono dalla solita implementazione per avere soluzioni in cui il protagonista non è manipolatore nei confronti di persone che presumibilmente sono suoi amici. Ad esempio, le soluzioni possono consistere nell’aiutare un amico ad affrontare un problema personale piuttosto che sfruttarlo. In qualità di tuttofare, Pendrel risolve anche alcuni enigmi attraverso l’uso dei suoi strumenti. Gli oggetti possono essere raccolti e utilizzati per risolvere enigmi basati sull’inventario, ma alcuni oggetti sono false piste che non possono essere utilizzate nel gioco. Detto questo, non vediamo l’ora di vedere come verrà ricevuto dalla critica questo porting di Unforeseen Incidents su Nintendo Switch.