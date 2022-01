UFL: svelato il gameplay, Ronaldo ambassador

I videogiocatori calciofili erano in attesa di vedere i primi video gameplay di UFL e oggi 27 gennaio, come da programma, Strikerz ha mostrato il suo gioco in azione. Durante la live streaming, che abbiamo seguito anche noi di GamesVillage sul nostro canale Twitch, il team est-europeo ha mostrato diverse novità sul gioco.

La live è iniziata con un teaser e il CEO Eugene Nashilov che ha parlato della storia del team, che si dipana tra Ucraina, Lituania, Bielorussia e Cipro. Viene poi mostrato un filmato dietro le quinte, con i designer che spiegavano le cutscene del gioco. Dopodiché Nashilov ha spiegato le diverse modalità di gioco che ci saranno, e le partership con i club: West Ham, Monaco, Besiktas, Borussia Mönchengladbach, Sporting Lisbona, Glasgow Rangers, Shaktar Donetsk e Celtic Glasgow. Dopo una carrellata degli ambassador Zinchenko, Lukaku, Firmino e De Bruyne arriva il messaggio di Cristiano Ronaldo, che annuncia la sua partnership con UFL, diventando il volto di riferimento del gioco.

Dopodiché è il turno finalmente del filmato che svela il gameplay, con un trailer che mostra la gestione della squadra, che sembra ricordare la modalità FUT di FIFA, con tanto di card e legami tra i giocatori. Le parti di gameplay sono divise e montate per rendere il filmato più cinematico, ma danno un’idea di come potrà essere il gioco. Gioco che arriverà durante questo 2022, anche se gli sviluppatori non hanno annunciato la data precisa.

Qui sotto potete vedere l’intera live di UFL (gameplay a 14.49).