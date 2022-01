Star Wars The Old Republic : in arrivo Legacy of the Sith.

Quest’oggi BioWare e LucasFilm Limited hanno svelato un nuovo trailer di Star Wars: The Old Republic! Il titolo si arricchisce con un nuovo aggiornamento intitolato Legacy of the Sith.

Con questo nuovo aggiornamento gettano nuova luce sull’epica storia di Star Wars che si svolgerà nella prossima espansione, “Legacy of the Sith”. Sarete in grado di continuare a immergervi nel vostro viaggio personale in Star Wars, svelando i misteri dietro il piano finale del rinnegato Sith, Darth Malgus, che è stato un pericolo per la galassia da quando è stato introdotto nell’iconico MMORPG 10 anni fa.

Il lancio dell’aggiornamento è prevista per il 15 febbraio in onore del decimo anniversario dell’amato MMORPG, il quale è pronto a fornirvi una serie di nuovi contenuti, aggiornamenti e attività di gioco per tutto il 2022.

Oltre all’espansione del prossimo capitolo dell’emozionante storia l’attesissima funzione Combat Styles aggiungerà un nuovissimo livello di personalizzazione per le armi e le abilità di un personaggio, dandovi ancora più opzioni per creare il vostro personaggio dei sogni.

Per chi non lo conoscesse, il titolo è è un MMORPG free to play in cui potrete vivere da protagonisti la vostra saga personale. Giocate nei panni di un Jedi, un Sith, un cacciatore di taglie o uno dei tanti altri ruoli iconici di Star Wars in una galassia lontana lontana oltre 3.000 anni prima dei film classici.

Il titolo è disponibile solamente su PC , l’aggiornamento sarà disponibile dal 15 Febbraio.