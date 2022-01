AI The Somnium Files NirvanA Initiative: annunciata la data di lancio, con story trailer

Ieri Spike Chunsoft aveva pubblicato nuove informazioni sui protagonisti di AI The Somnium Files NirvanA Initiative, oggi il team giapponese ha annunciato la data del secondo episodio della serie: sarà disponibile dal 24 giugno su PC (Steam e Windows 10), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato anche lo story trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Nel filmato si possono vedere sia i nuovi personaggi, come Riuki, che quelli già presenti nel primo capitolo, come una cresciuta Mizuki, e dove compare anche un “Date” con tanto di benda sull’occhio sinistro.

Questa la sinossi di AI The Somnium Files NirvanA Initiative dal sito ufficiale:

Sei anni fa, fu scoperta la metà destra di un cadavere. La metà sinistra non è mai stata trovata… fino a sei anni dopo, completamente fresca e senza segni di decomposizione. Ora, gli agenti speciali Mizuki e Ryuki, insieme ai loro partner AI Aiba e Tama, hanno il compito di risolvere i bizzarri omicidi seriali Half Body, mentre svelano il misterioso complotto conosciuto solo come Nirvana Initiative…

Qui sotto potete vedere il trailer della storia del nuovo capitolo della serie, mentre qui potete vedere la cover del gioco disegnata da Yusuke Kozaki.