Death Stranding Director’s Cut: annunciata la data su PC

Kojima Productions e 505 Games hanno annunciato la data d’uscita su PC di Death Stranding Director’s Cut: sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store dal 30 marzo, al prezzo di 39,99 euro. I giocatori che hanno già acquistato la versione originale di Death Stranding potranno passare alla Director’s Cut per 9,99 euro. I dati di salvataggio del gioco base possono anche essere trasferiti alla Director’s Cut. La versione base del gioco è anche attualmente in sconto su Steam ed Epic Games Store come parte dei Lunar New Year Sale di 505 Games.

Queste le specifiche PC minime e raccomandate di Death Stranding Director’s Cut:

MINIMO:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-3470 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: GeForce GTX 1050 4 GB o AMD Radeon RX 560 4 GB

DirectX: Versione 12

Storage: 80 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Compatibile con DirectX

Note aggiuntive: Set di istruzioni AVX richiesto

RACCOMANDATO:

Sistema Operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-3770 o AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: GeForce GTX 1060 6 GB o AMD Radeon RX 590

DirectX: Versione 12

Storage: 80 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Compatibile con DirectX

Note aggiuntive: Set di istruzioni AVX richiesto

Dell’arrivo della Director’s Cut su PC si sapeva da inizio mese, ora abbiamo anche il giorno preciso. Qui sotto i due modi per acquistarlo.