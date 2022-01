Hitman 3: nuovi aggiornamenti, con upgrade, su Steam

Hitman 3 di IO Interactive è arrivato su Steam la scorsa settimana insieme al lancio di Hitman Trilogy per tutte le piattaforme, compreso il servizio Xbox Game Pass.

Nonostante la disponibilità resa sulla piattaforma per PC, a causa del suo prezzo, il titolo non ha avuto l’impatto che la casa sviluppatrice si aspettava, soprattutto dopo che è stata esclusiva di Epic Games Store per un anno. In un nuovo articolo, gli sviluppatori del gioco hanno affermato di non sentirsi soddisfatti delle loro aspettative di lancio, e non gli piace che la loro community di Steam stia iniziando la sua esperienza sul gioco in questa maniera.

Per correggere questo problema, Io Interactive aggiornerà i possessori della Standard Edition alla Deluxe Edition. I possessori della Deluxe Edition e della Hitman Trilogy riceveranno un upgrade gratuito alla Seven Deadly Sins Collection. Questa modifica è stata pubblicata ieri 27 gennaio per gli attuali possessori del gioco. Tuttavia, chiunque acquisti Hitman 3 può usufruire degli aggiornamenti gratuiti fino al 19 febbraio.

Hitman 3 è attualmente disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch e Google Stadia. Questa primavera riceverà una nuova modalità Freelancer, mentre una nuova mappa e funzionalità come il ray tracing arriveranno entro la fine dell’anno.