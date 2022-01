NHL 22: disponibili le squadre femminili dell’IIHF e del mondiale

EA Sports ha introdotto ufficialmente, nell’ultimo aggiornamento di NHL 22, i roster completi delle squadre femminili dell’IIHF (International Ice Hockey Federation) e del campionato mondiale. A partire da oggi, i giocatori possono scendere sul ghiaccio con icone femminili come Marie-Philip Poulin e Natalie Spooner del Team Canada; Hilary Knight e Kendall Coyne-Schofield del Team USA, e molte altre. Di seguito la dichiarazione di Marie-Philip Poulin, capitano del Team Canada:

È stato un privilegio allacciare i miei pattini digitali per la prima volta in NHL 22, e farlo giocando per il mio paese lo rende ancora più surreale. La rappresentanza conta, e sono entusiasta che ogni giovane ragazza che prende in mano un controller per giocare a NHL 22 possa sentire che l’hockey è uno sport anche per lei.

Anche il campionato mondiale maschile IIHF è ora utilizzabili come parte di quest’ultimo aggiornamento. Sedici squadre internazionali maschili e dieci squadre internazionali femminili sono state aggiunte a NHL 22, ognuna delle quali è giocabile in una grande varietà di modalità di gioco, tra cui Play Now, Online VS, Threes Now e Shootout, insieme alle loro rispettive modalità World Championship. Le squadre IIHF maschili e femminili seguono l’introduzione del prestigioso IIHF World Junior Championship, che è stato aggiunto il mese scorso insieme a varie federazioni, loghi e uniformi disponibili in Ultimate Team e World of Chel.

Questi aggiornamenti arrivano poco dopo il debutto dell’ultimo episodio della serie digitale in cinque parti Breaking Ice, una collaborazione tra EA Sports e Uninterrupted Canada che profila i campioni della diversità nell’hockey. L’episodio, che presenta membri delle squadre nazionali femminili canadesi e statunitensi che discutono il loro lavoro per creare un cambiamento duraturo e significativo nel mondo dello sport. Per ulteriori informazioni su questo ultimo aggiornamento gratuito, controlla le note della patch qui.

NHL 22 è disponibile su PlayStation4, Xbox One ,PlayStation5 e Xbox Series X/S.