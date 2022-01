Dragonball Z Dokkan Battle: Dettagli sul settimo anniversario

Dopo una serie di rumor che circolavano da qualche settimana, secondo i quali il settimo anniversario di Dragonball Z Dokkan Battle avrebbe visto come protagonisti Gogeta Super Saiyan Blue e Gogeta Super Saiyan 4, Bandai Namco sorprende tutti con una live sul canale Youtube 876TV (Bandai Namco) (qui).

Già il giorno precedente vari data miner ed influencer che trattano il gioco erano convinti che, i file trovati, riportando “Goku, Vegeta, Gogeta” confermassero come protagonisti della celebrazione le due versioni del personaggio nato dalla fusione di Goku e Vegeta.

Bandai però ha sorpreso tutti donando durante la live, non solo la corretta interpretazione del leak, ma anche gli artwork dei nuovi personaggi.

Il leak, seppur corretto, aveva male interpretato le informazioni messe a disposizione dagli sviluppatori.

Le due unità, infatti, non raffigurano le due versioni di Gogeta bensì, molto più semplicemente, una Goku e Vegeta (come suggeriva il testo del leak) e l’altra Gogeta.

Le carte, già nella loro forma leggendaria o “LR” presentano due stadi, cosa che ci conferma la presenza di una trasformazione utilizzabile nel corso della partita.

La prima sarà quindi “Super Saiyan God Goku & Super Saiyan God Vegeta” al primo stadio e “Super Saiyan God SS Goku & Super Saiyan God SS Vegeta” al secondo,

mentre la seconda “Super Saiyan 4 Goku & Super Saiyan 4 Vegeta” al primo stadio e “Super Saiyan 4 Gogeta” al secondo.

Le unità sono ispirate rispettivamente alla battaglia contro Broly (nel film Dragonball Super: Broly), ed alla battaglia contro Omega Shenron (nelle ultime puntate della serie di Dragonball GT).

A tal proposito sono stati anche annunciati due nuovi eventi dedicati rispettivamente uno alle battaglie più iconiche dei film di Dragonball Z e Dragonball Super, e l’altro alle battaglie più iconiche di Dragonball GT.

Dragonball Z Dokkan Battle è un videogioco free-to-play strategico a turni sviluppato da Akatsuki Inc. e pubblicato da Bandai Namco Entertainment.

Il gioco è stato inizialmente pubblicato in Giappone per Android il 30 gennaio 2015, mentre per iOS il 19 febbraio 2015. La sua distribuzione internazionale è avvenuta il 16 luglio 2015, su entrambe le piattaforme.

Ricordiamo inoltre che, a seguito dell’annuncio di Dragonball Super Super Hero (per approfondire), durante i prossimi mesi ci attendono eventi dedicati in game.