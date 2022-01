For Honor: l’aggiornamento 2.0 introduce la Pirata

L’aggiornamento 2.0 è in For Honor finalmente disponibile Anno 5 Stagione 4 e introduce un nuovo Eroe giocabile: la Pirata. Armati con le tipiche sciabole e pistole, i Pirati sono i primi dei Viaggiatori, un nuovissimo gruppo di Eroi dalle più disparate provenienze. Potete acquistare il nuovo Eroe, la Pirata, a 7,99 € come parte di un pacchetto che comprende l’Eroe, un Ornamento esclusivo, un Outfit Elite, sette giorni di Stato di Campione e tre Casse Avvoltoio. Potete anche sbloccare il pacchetto in game dal 10 febbraio per 15.000 Steel.

In contemporanea con l’update, For Honor sarà giocabile gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One family e Windows PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Connect e su PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità, da oggi al 31 gennaio. I giocatori del weekend gratuito avranno accesso totale alla Standard Edition di For Honor, che include la modalità storia, tutte le modalità di gioco multiplayer, 30 eroi e 30 mappe. Ubisoft ha recentemente annunciato l’Anno 6: Lost Horizon, che inizierà il 17 marzo. Con oltre 25 milioni di giocatori e dopo cinque anni di continui aggiornamenti e miglioramenti dei contenuti, l’Anno 6 offrirà un ulteriore anno di contenuti gratuiti al gioco attraverso quattro stagioni, così come ulteriori miglioramenti dell’esperienza di combattimento principale. Per maggiori dettagli, visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramic del gioco trami te Steam:

Fatti strada con la forza su un campo di battaglia violento e realistico con For Honor.

Caratteristiche

Guerrieri Unici : scegli il tuo guerriero fra coraggiosi cavalieri, brutali vichinghi e letali samurai, personalizzabili e con armi e stili di lotta diversi.

: scegli il tuo guerriero fra coraggiosi cavalieri, brutali vichinghi e letali samurai, personalizzabili e con armi e stili di lotta diversi. Nuovo sistema di controllo: Brandisci la tua arma e senti la potenza e l’impatto di ogni colpo, grazie a un sistema che ti assicura un controllo totale.

For Honor è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam, Epic Games Store e Ubisoft Connect.