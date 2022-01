Star Wars 1313: nuovo filmato trovato online

Tra i tanti titoli cancellati nella storia dei videogiochi, Star Wars 1313 è uno di quelli più pesanti, per cui la gente è ancora triste, e per buoni motivi.

Inizialmente sviluppato da LucasArts, il gioco è stato presentato all’E3 nel 2012, con Boba Fett in azione. Poco dopo, è stato annunciato che il promettente titolo action-adventure era stato cancellato. In origine, l’unico filmato del gioco esistente era quello del reveal all’E3. Ora, sembra che si possa dare un’occhiata a più filmati del gioco cancellato, grazie ad un canale su YouTube chiamato The Vault, che effettua ricerche sul Star Wars: Battlefront 3 (che non si farà). The Vault ha recentemente rivelato filmati di Star Wars: 1313 in azione, in cui vediamo Boba Fett che insegue una persona attraverso scatole grigie, mostrando i movimenti che il gioco stava cercando di ottenere.

La maggior parte del filmato mostrato nel video era nella fase iniziale del prototipo. Verso la fine, vediamo altri filmati delle animazioni pianificate che Star Wars: 1313 avrebbe avuto. Sfortunatamente, questo è tutto ciò che abbiamo per quanto riguarda il gioco cancellato, mentre Star Wars Jedi: Fallen Order, che sta ottenendo il suo sequel, riempie in qualche modo il divario per un titolo action-adventure single player sui personaggi ambientato nell’universo di Star Wars. La cancellazione di 1313 fa ancora male.