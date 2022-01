Cogen Sword of Rewind: ecco il trailer panoramico

Per COGEN: Sword of Rewind l’editore Gemdrops ha pubblicato un trailer panoramico di 2 minuti che offre uno sguardo un gameplay d’azione dettagliato a scorrimento laterale, nonché scorci della storia e dei personaggi. Di seguito una panoramica del gioco tramite:



Al risveglio trovandosi distesa su un pavimento di acciaio duro, la prima cosa che vedono gli occhi di Kohaku è una strana spada parlante chiamata ExeBreaker. Incerta su dove si trovi o cosa stia succedendo, accetta la proposta della di unire le forze e insieme viaggiano nel cuore di una Cogen City trasformata, un tempo casa di Kohaku, ora del tutto in rovina. Sia il mistero che il caos la aspettano, ma con il potere del sistema Ouroboros di ExeBreaker dalla sua parte, nulla le impedirà di scoprire la verità su ciò che è successo alla sua amata casa.

Sfidate la morte riavvolgendo il tempo. Ogni colpo che è una condanna a morte in questo gioco d’azione 2D a scorrimento laterale. Ma non temete perché potreste non avere gli HP per resistere a un pestaggio, ma avrete il sistema Ouroboros dalla tua parte. Questa tecnologia futuristica porta alla morte istantanea e ti consente di riavvolgere fino a 3 secondi di tempo. Fate un errore e vorresti poterlo riprendere? Volete giocare e sperimentare? Facile, basta riavvolgere l’orologio. Affinate le tue abilità attraverso tentativi ed errori e superate le trappole diaboliche sconfiggendo legioni di temibili nemici.

Nascosti in tutta Cogen City, a volte nei posti più strani!, ci sono terminali dati. Questi terminali contengono storie e segreti su ciò che sta realmente accadendo in questa metropoli futuristica. COGEN è dotato di un robusto sistema di tracciamento dei punteggi che ti permette di vedere la vostra performance fase per fase.

Cogen: Sword of Rewind è finalmente disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam e Nintendo Switch.