Fortnite: arriva Green Goblin

Green Goblin sbarca su Fortnite. Il popolarissimo titolo battle royale free-to-play di Epic Games è attualmente a metà della sua prima stagione del Capitolo 3.

La nuova stagione include un’isola nuova di zecca, oltre a un Battle Pass con Spider-Man, personaggio sin da subito molto apprezzato dai giocatori.

Dettagliato in un post sul blog sul sito ufficiale di Fortnite, Green Goblin sta arrivando sull’isola a causa di una soffiata di The Daily Bugle riguardo a dove si trovi Spider-Man. La versione di Green Goblin è quella del fumetto viola e verde, piuttosto che la versione di Willem Dafoe in Spider-Man: No Way Home ed il primo Spiderman di Sam Raimi.

Il personaggio fa il suo debutto con una serie di accessori a tema quali:

Dorso decorativo Bomba-zucca: Disponibile in un comodo formato “DISTRUZIONE TOTALE!!!”.

Piccone-zucca: Pratico? No. Ma per un supercattivo è importante avere accessori sempre a tema.

Deltaplano Goblin: L’elettromagnetismo di questo deltaplano fa sì che i piedi di chi lo pilota restino ben incollati.

L’aggiunta di Green Goblin come skin è un po’ contraria alle voci iniziali sulla natura del personaggio in Fortnite. Alcune settimane fa, il noto leaker e dataminer di Fortnite HYPEX su twitter (qui) ha suggerito che Epic stesse aggiungendo Mary-Jane Watson e Green Goblin come NPC, tutti situati intorno a The Daily Bugle.

Mary-Jane sarebbe dovuta essere in giro per The Daily Bugle, vendendo gli spara ragnatele per Spider-Man con fluido illimitato.

I dettagli erano scarsi sul presunto NPC di Green Goblin, con la fuga di notizie che alludeva a un potenziale terzo personaggio di Spider-Man, sebbene la sua identità rimanga un mistero.

Mentre i giocatori vedranno sicuramente molti dei malvagi alter ego di Norman Osborn nei prossimi giorni, il goblin non è l’unico personaggio Marvel ad essere stato recentemente aggiunto a Fortnite. La scorsa settimana, Clint Barton e Kate Bishop della serie Disney+ Occhio di Falco sono stati inseriti nel gioco. L’esperto duo di arcieri appare come fanno alla fine della serie, vestiti con i loro “abiti da supereroi” viola e neri.

La skin di Green Goblin si unisce a un elenco in continua crescita di tie-in di Fortnite.

