Dragon Quest X Offline: ecco le isole Wena

Square Enix ha pubblicato nuove informazioni e screenshot per Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline che introduce le Isole Wena. Ricordiamo che lo sviluppatore ha posticipato all’estate 2022. Sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Inoltre, il contenuto scaricabile dell’espansione Dragon Quest X: The Sleeping Hero and the Guiding Ally Offline è stato posticipato dall’estate 2022 all’autunno 2022. Di seguito una panoramica delle Isole Wena:

Le Isole Wena sono un insieme di isole nel sud-ovest dell’Astoltia, con bellissime spiagge e natura disseminata in ogni isola. Nelle isole settentrionali, ci sono varie aree della giungla ricoperte di alberi, come la foresta pluviale tropicale e la foresta vergine di Keracona. Le isole sono abitate dai Wetlings, una razza che vive con libertà sulle bellissime isole di Wena. Sono sensibili e apprezzano l’amore e le canzoni. Possono nuotare meglio di altre razze, probabilmente a causa delle pinne sulle orecchie e sulla schiena.

Tra i centri abitati, Lane Village si trova sull’isola sud-orientale di Wena e Julett Town si trova sull’isola centrale. Verinard Castle Town è costruita sull’acqua proprio al largo dell’isola nord-occidentale e può essere visitata solo in traghetto o in treno. Di seguito una panoramica di Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline:

Combattimento a turni

Il combattimento nel nuovo titolo di Dragon Quest utilizza il familiare sistema di combattimento a turni della serie.

Nuovo comando Tattica

Nel gioco puoi dare istruzioni generali al protagonista e al party con il comando Tattiche.

L’ascesa delle cinque tribù

Il protagonista parte con i suoi compagni per un’avventura per salvare il mondo di Astoltia tormentato dai demoni, viaggiando attraverso i continenti dove vivono le cinque tribù.

Dragon Quest X Offline verrà lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam nell’estate 2022 in Giappone. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.