Genshin Impact: nuove informazioni su Yelan e The Chasm, rumor

La versione 2.4 di Genshin Impact è considerata la patch più grande mai rilasciata finora. L’aggiornamento include una nuova isola sotterranea chiamata Enkanomiya, il ritorno del Lantern Rite e l’aggiunta di due nuovi banner. In questo modo sia nella prima metà della patch che nella seconda i giocatori possono scegliere tra due banner. La versione 2.4 introduce anche due nuovi personaggi Yun Jin, un eroe a quattro stelle e Shenhe che invece è a cinque stelle. Gli ultimi rumor del gioco riguardano il nuovo personaggio di Yelan, il Dendro Archon e la regione di Chasm.

Secondo alcuni leak su Wangsheng Funeral Parlor Discord, abbiamo alcune informazioni sulla data di uscita di una delle regioni del gioco, insieme al Dendro Archon. Questa perdita proviene dall’utente di Reddit u/no-lifeguard4399 che è stato accurato con alcune perdite in passato, a partire dai tempi di inattività di Yae. Di seguito le nuove informazioni:

2.7 avrà Chasm e includerà Zhongli e Yelan nella trama. Nessuna informazione sulla fine della trama di Liyue o meno.

Yelan sarà su uno stendardo in 2.7

Il Dendro Archon è come Kazuha insieme al buffer dell’elemento.

In primo luogo, abbiamo dettagli sulla regione di Chasm. Questa regione sembra che finalmente avremo verrà introdotta nell’aggiornamento 2.7, e si afferma anche che Zhongli e Yelan saranno presenti nel gioco anche in quel periodo. La cosa interessante è il fatto che Yelan arriverà nella 2.7 insieme alla regione del baratro, quindi potrebbe rivelarsi un aggiornamento piuttosto importante. Ciò è in linea anche con altri leak, che avevano affermato che Ayato arriverà in 2.6 e Yelan arriverà in 2.7.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali da miHoYo. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.