Sonic Frontiers porterà Sonic ad un “livello successivo”

Ai The Game Awards di dicembre Sonic Frontiers si è mostrato al pubblico, con un teaser trailer che ha fatto vedere l’ambientazione e gli spazi aperti di cui godrà il nuovo episodio con protagonista il porcospino blu. Il gioco proverà a reinventare in modo deciso la storica serie platform.

Parlando in una recente intervista a GamesRadar, il creative officier Takashi Iizuka ha detto che con Sonic Frontiers lo studio sta spingendo verso una direzione completamente nuova, confermando le voci dello scorso anno:

Con Sonic Frontiers, la nostra sfida è quella di portare uno stile action-adventure tutto nuovo per Sonic. Stiamo ancora una volta espandendo l’universo di Sonic, portando nuovi ambienti e caratteristiche aggiuntive, per creare un tipo totalmente nuovo di esperienza open-zone



Iizuka ha continuato aggiungendo che il team di sviluppo sta cercando di “portare Sonic al livello successivo”, aggiungendo che i miglioramenti e le aggiunte fatte ai combattimenti, al movimento e, naturalmente, al suo design open-world contribuiranno a fargli fare questo step:

“Ci siamo concentrati nel portare Sonic al livello successivo e nell’assicurarci che sia pienamente rappresentato come il personaggio che i fan conoscono e amano, pur rendendo la sua nuova forma entusiasmante. Prestiamo molta attenzione a tutti i piccoli dettagli di Sonic per assicurarci che la velocità e le sue caratteristiche tipiche rimangano coerenti in ogni iterazione di gioco. Con Sonic Frontiers, introdurremo nuovi stili di combattimento per portare la destrezza tipica di Sonic sul campo di battaglia, e le nuove opzioni di esplorazione giocano ovviamente sulla sua iconica natura veloce”.

Sonic Frontiers uscirà per le vacanze di Natale 2022, su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ricordiamo infine che è stata confermata la localizzazione in italiano.