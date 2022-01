Guilty Gear Strive: disponibile da oggi Baiken

il cast di Guilty Gear Strive si arricchisce grazie all’arrivo dell’attesissima Baiken, quarto DLC del Season Pass 1. Baiken, insieme al nuovo stage “Lap of the Kami”, è disponibile da oggi per i giocatori che hanno acquistato il Season Pass 1 di Guilty Gear -Strive- per PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam.

È anche disponibile ora come acquisto individuale per Steam. Baiken e il nuovo stage saranno acquistabili per PS4 e PS5 dal 31 gennaio. Non solo, è disponibile un nuovo “combo maker”: i giocatori potranno creare le loro combo uniche e condividerle con altri giocatori in tutto il mondo. Guilty Gear -Strive- è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Ecco la descrizione del gioco: