Arriva la conferma: Gotham Knights e Hogwarts Legacy arriveranno nel 2022

Se le cose fossero andate secondo i piani, Warner Bros. Games avrebbe dovuto lanciare due titoli importanti nel 2021, ma Gotham Knights e Hogwarts Legacy non sono riusciti a coprire le finestre di lancio originariamente previste, ed entrambi sono stati rimandati al 2022. Anche così, gli aggiornamenti su entrambi gli action RPG e su quando usciranno sono stati scarsi, e molti si sono chiesti se verranno rimandati ulteriormente.

Sembrerebbe, tuttavia, che il loro editore abbia confermato che non ci sarà un ulteriore rinvio di entrambe le opere. Jason Kilar, CEO di Warner Media, ha recentemente pubblicato una serie di tweet con una breve panoramica di tutto ciò che la società multimediale ha in programma per il 2022, e in un particolare tweet, ha parlato di “consegna di una serie completa di giochi molto attesi”, con immagini di Gotham Knights e Hogwarts Legacy allegate.

Questa non è la prima volta che la Warner Bros. Games ha detto apertamente negli ultimi giorni che Hogwarts Legacy sarà lanciato nel 2022, anche se alcune voci hanno affermato che sarà posticipato al prossimo anno. Nel frattempo, alcuni rumor hanno anche suggerito che Gotham Knights sta puntando a un lancio nella primavera del 2022.

Record revenues. A leading streamer just 19 months into the HBO Max build. Setting the pace for this industry creatively. It’s been only a few years since we embarked on going direct to customers and going global. I am proud to report on behalf of the team that it is working. 9/x

— Jason Kilar (@jasonkilar) January 26, 2022