Circuit Superstars disponibile da oggi su PS4

Square Enix e Original Fire Games hanno oggi annunciato che il gioco di corse con visuale dall’alto Circuit Superstars è ora disponibile su PlayStation 4. Circuit Superstars, l’affascinante gioco realizzato da appassionati di corse per i fan di corse, è acquistabile per PC (tramite Steam), Xbox One e ora anche PS4. In occasione dell’uscita di oggi della nuova versione, Square Enix Collective ha pubblicato un nuovo trailer sul suo canale YouTube.

Gli utenti PS4 potranno giocare in cross-play con i loro amici che possiedono il gioco per PC (tramite Steam) o Xbox e avere a disposizione il garage dei loro sogni, con 12 veicoli pronti a sfrecciare sui 19 tracciati disponibili ambientati in 13 stupende location. Piloti e auto potranno sfruttare una serie di livree personalizzabili, oltre a caschi e celebrazioni di vittoria sbloccabili salendo di livello. C’è uno stile di guida adatto a tutti, grazie alle diverse discipline motoristiche rappresentate nel gioco, come rallycross, monoposto a ruote scoperte, camion, competizioni GT, con molti altri contenuti gratuiti in arrivo in futuro. Scendete in pista oggi stesso sulla vostra piattaforma preferita.