Epic Games Store: raggiunti gli oltre 194 milioni di utenti registrati

Epic Games ha spinto in questi ultimi anni molto l’Epic Games Store come una forza da tenere in considerazione per il mercato PC, e anche se ci sono stati certamente alcuni dolori di crescita, la società rimane impegnata a investire e costruire sulla vetrina digitale. Con accordi di esclusività per un certo numero di giochi in arrivo, nuove funzionalità che vengono aggiunte molto più regolarmente, e giochi gratuiti che vengono dati via costantemente. Inoltre, in un rapporto di recente pubblicato 2021 wrap-up, Epic Games ha condiviso alcuni dettagli interessanti su come il suo negozio sia andato durante l’anno precedente.

Il nuovo dettaglio più significativo è il fatto che l’Epic Games Store ora ha oltre 194 milioni di utenti, dai 160 milioni che aveva alla fine del 2020. Anche altre aree hanno raggiunto nuovi picchi, con gli utenti attivi giornalieri che hanno raggiunto il picco di 31,1 milioni, gli utenti concorrenti a 13,2 milioni, e gli utenti attivi mensili a 62 milioni di utenti a dicembre, che è in aumento dell’11% dal picco del 2020 di 56 milioni. Inoltre, gli utenti hanno speso circa 840 milioni di dollari nel negozio durante l’anno, che è un aumento del 20% rispetto al 2020.

È interessante notare che l’Epic Games Store ha anche dato via un totale di 89 giochi per tutto il 2021, che sono stati rivendicati collettivamente oltre 765 milioni di volte. Di questi 89 giochi, 76 giochi hanno raggiunto nuovi picchi di utenti concorrenti su PC dopo i loro omaggi.