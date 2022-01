THEA500 Mini: dietro le quinte sulla produzione del mini-computer

A dicembre vi avevamo fatto sapere che THEA500 Mini, rivisitazione su licenza dello storico home computer a 16 bit, l’Amiga 500, era entrato nel pieno della produzione. Poco fa Retro Games, sul suo canale YouTube, ha pubblicato un video dietro le quinte in qui si vede proprio come viene fabbricato.

Dagli elementi della tastiera stampati in plastica nera, passando allo spray con la sua vernice beige, che poi viene incisa con un laser per evidenziare lettere e caratteri, per poi finire all’assemblaggio dei circuiti elettronici.

Questa mini-console avrà 25 giochi, qui sotto potete vedere la lista:

Alien Breed 3D

Alien Breed: Special Edition’92

Another World

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess, Cadaver

California Games

The Chaos Engine

Dragons Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

The Lost Patrol

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project-X: Special Edition 93

Qwak

The Sentinel

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

Titus The Fox: To Marrakech And Back

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The “Nth” Dimension

Qui sotto potete vedere il filmato che mostra come si costruisce una THEA500 Mini, ricordandovi che sarà disponibile dal 25 marzo 2022 con un prezzo al dettaglio consigliato di 129,99 €, sviluppata da Retro Games Ltd. e distribuita da Koch Media.