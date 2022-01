Recipe for Disaster: rilasciato un nuovo aggiornamento

Ci sono novità da parte di Dapper Penguin Studios & Kasedo Games sul loro titolo, Recipe for Disaster. Nuovi elementi sono stati aggiunti al mondo di gioco per renderlo ancora più frenetico, sono stati aggiunti anche elementi in onore del capodanno lunare.

Il titolo è un gioco di gestione di ristoranti e simulazione sociale che vi mette nei panni di uno chef inesperto ma ambizioso che lavora per realizzare il sogno di una vita: costruire un ristoratore di fama internazionale.

In questo viaggio vi verrà affidato il compito di progettare ristoranti con cura, assumere e gestire il personale giusto, personalizzare i menu e sperimentare gli ingredienti per creare nuovi gustosi piatti che stupiranno i vostri clienti.

Fatevi strada in un mondo altamente competitivo, frenetico e stressante dell’industria della ristorazione. Non sarà di certo un impresa facile dopotutto questo è un settore costruito attorno alle persone, e mantenere tutti felici, motivati e soddisfatti richiederà a dir poco un miracolo!

Con perseveranza, gestione esperta e una grande quantità di compromessi il vostro ristorante crescerà, aprendo nuove opportunità e sfide mentre attirate clienti e critici sempre più esigenti. Espandete il vostro locale, migliorate il vostro personale e percorrete il confine precario tra gloria gastronomica e rovina della ristorazione.

Scegliete il vostro staff da un gruppo di aspiranti dipendenti generati proceduralmente. Considerate la combinazione unica di tratti e abilità di ogni individuo e come questi potrebbero influenzare l’efficienza del lavoro, le relazioni e le interazioni con i clienti. Si dimostreranno capaci? O causeranno più problemi di quanti ne risolvano?

Nel nuovo aggiornamento sono state aggiunti molti elementi caotici che possono creare fastidio a vostri clienti e possono rendere l’esperienza nel vostro ristorante ancora più unica. Cucinate topi o bloccate le tubature per far allagare il vostro ristorante durante la pausa pranzo.

Con il nuovo aggiornamento sono stati aggiunti anche nuovi piatti, nuovi membri per lo staff e critici Vip ancora più esigenti, riuscirete a soddisfarli tutti? Oltre a ciò è stato aggiunto un nuovo scenario a tema cinese per celebrare il Capodanno Lunare.

Il titolo è disponibile per Pc sulla piattaforma Steam