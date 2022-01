World of Warcraft Burning Crusade Classic: disponibile la nuova incursione, Black Temple

Blizzard ha reso disponibile Black Temple, nuova incursione in World of Warcraft Burning Crusade Classic.

I campioni dell’Orda e dell’Alleanza che hanno sconfitti gli Overlords of Outland e hanno completato le sintonizzazioni ora potranno affrontare il Traditore in persona. L’incursione Black Temple è appunto disponibile e Illidan Stormrage non vede l’ora di dare a tutti il benvenuto.

Questa nuova fase di contenuti per Burning Crusade Classic include anche l’incursione Battle for Mount Hyjal, nella quale gli eroi dovranno avventurarsi nelle Caverns of Time per ottenere l’accesso all’Hyjal Summit e vivere in prima persona l’epica storia di come l’Orda e l’Alleanza si siano unite per affrontare la potenza di Archimonde e della Burning Legion.

Oltre alle due nuove incursioni, l’ultima patch per Burning Crusade Classic include:

Stagione 3 Arena PvP (già in corso)

Possibilità di aumentare la reputazione di fazione per ottenere il tanto agognato Netherwing Drake

Bilanciamenti per le incursioni precedenti

E altro ancora

Lasciandovi alle immagini qui sotto, vi ricordiamo che World of Warcraft Burning Crusade Classic è disponibile dallo scorso giugno.