Evil Dead: il gioco è stato rimandato al 13 maggio

Allora, è vero che il gioco di Evil Dead sarebbe dovuto arrivare questo mese, ma purtroppo ci sono stati moltissimi problemi dentro Saber Interactive che hanno dovuto comportare una drastica decisione all’interno della compagnia. Anche se sembrava probabile che uscisse a febbraio, il gioco è stato nuovamente posticipato. Ora il giorno di rilascio è previsto per il 13 maggio, il che dovrebbe fornire al team “il tempo di cui hanno bisogno per sistemare le cose”, secondo lo sviluppatore su Twitter. Le informazioni sul preordine e un nuovissimo trailer saranno disponibili il prossimo mese, quindi potrete sicuramente aspettarvi tante notizie nei prossimi mesi. Annunciato ai The Game Awards 2020, Evil Dead segue Ash Williams insieme ad altri personaggi del franchise come Kelly Maxwell e Pablo Simon Bolivar. Insieme, devono combattere le forze del male in cooperativa. In alternativa, i giocatori possono impegnarsi in PvP possedendo i sopravvissuti e altri Deadite insieme a un demone kandariano per abbattere gli umani. Ci saranno diverse mappe basate sui film (come la famosa baita nel bosco) e numerose armi con cui combattere come la classica motosega. Evil Dead e è attualmente in sviluppo per PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Nintendo Switch. Di seguito, vi postiamo l’annuncio del ritardo dalla pagina twitter del gioco.

Hey Evil Dead fans! When we set out to create a brand new game worthy of the Evil Dead franchise, we knew it had to be groovy as hell. In order to deliver the best possible experience, Evil Dead: The Game is now coming on May 13, 2022. pic.twitter.com/BfuaOdcFVT

— EvilDeadTheGame (@EvilDeadTheGame) January 28, 2022