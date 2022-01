LEC: il girone riparte anche questa settimana

Il LEC riparte, signore e signori! Il grande torneo europeo creato da Riot Games in persona con una valanga di sponsor ad appoggiarla è uno dei grande organi istituzionali della compagnia per stabilire che sarà ammesso al Mid Seasonal Invitational a maggio e ai Mondiali 2022. Ogni settimana, nello specifico giovedì e venerdì, 10 squadre si combattono al meglio di una partita, e si vede quanto sale il loro punteggio nel corso delle settimane. Questa è la terza settimana, e finora abbiamo dei chiari favoriti. I gironi di oggi e domani sono:

Team BDS vs Astralis (inizia alle 18:00).

EXCEL vs MAD Lions (inizia alle 19:00).

Team Vitality vs SK Gaming (inizia alle 20:00).

Rogue vs Fnatic (inizia alle 21:00).

G2 Esports vs Misfits Gaming (inizia alle 22:00).

Possiamo notare che i Misfits e i Rogue non ce l’avranno facile questa volta, considerando che i loro avversari sono davvero brutali. Di seguito, vi diamo anche la schedule di domani:

Team BDS vs SK Gaming (inizia alle 17:00).

EXCEL vs Astralis (inizia alle 18:00).

Misfits Gaming vs MAD Lions (inizia alle 19:00).

Team Vitality vs Rogue (inizia alle 20:00).

G2 Esports vs Fnatic (inizia alle 21:00).

Notate qualcosa di particolare? Ebbene si, avremo finalmente un match tra G2 Esports e Fnatic. Sarà letteralmente uno scontro tra titani, e magari vi converrà guardarlo per assistere a questa battaglia. Il LEC riesce sempre a presentarci nuove aspettative, e se consideriamo che il Drago Chemtech è stato rimosso completamente, adesso le squadre dovranno riadattare la loro strategia per questo fattore. Rimanete sintonizzati e diteci per quale squadra tifate di più.