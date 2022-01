Elden Ring: Miyazaki conferma il ritorno di due feature

Sembra che il carico di notizie positive per Elden Ring non manchi neanche questo fine settimana, ed è Hidetaka Miyazaki stesso a dare la grande notizia. Se siete grandi fan dei franchise di FromSoftware, saprete che tutti i diversi titoli sviluppati avevano alcune cose in comune, come la modalità New Plus Game Mode e la scelta di poter avere differenti finali. Ebbene, il direttore ci ha rassicurato, affermando che entrambe queste feature non sono state dimenticate, e di conseguenza i giocatori potranno assaporare la rigiocabilità meglio che mai anche su Elden Ring. Alcuni pensavano che fosse ovvia come cosa, ma se Miyazaki ha dovuto dare la notizia è segno che c’era una certa preoccupazione da parte di alcuni giocatori. In una nuova conversazione con il PlayStation Blog, Miyazaki si è aperto di più su ciò che i fan possono aspettarsi da Elden Ring quando verrà lanciato il mese prossimo. Così facendo, ha anche confermato che le suddette funzionalità saranno presenti anche nel gioco.

“Sì, sia New Game Plus che finali multipli rimarranno intatti in Elden Ring”, ha detto Miyazaki in modo molto diretto. Come affermato in precedenza, entrambe queste funzionalità sono apparse in altri titoli come Bloodborne, Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice, quindi è logico che il modo in cui ogni aspetto funzionerà in Elden Ring sarà simile a quello che abbiamo visto nel passato. Se sei una persona che pensa che anche i finali multipli non contano perché non vedrai comunque i titoli di coda, beh, Miyazaki crede che più giocatori finiranno effettivamente Elden Ring rispetto alle versioni precedenti dello studio. Anche se il gioco sarà ancora piuttosto difficile, Miyazaki ha affermato che il formato del titolo consentirà ai giocatori di affrontare il gioco “a un ritmo più lento”. In quanto tale, forse finire il gioco non sarà un compito così arduo come potrebbe essere stato in altri giochi dello studio.