Pokémon UNITE: chi saranno i nuovi pokémon?

Sulla pagina ufficiale twitter di Pokémon UNITE, il popolare moba ispirato al franchise di The Pokémon Company, è comparso un post che, molto semplicemente, ci mostra chi sono i prossimi arrivi durante il mese di febbraio e di marzo. O almeno, ci dicono che arriveranno, anche se non sappiamo di preciso chi saranno, ma possiamo valutare le opzioni basandoci sulla splash art delle mosse:

Detto questo, dovete prendere queste speculazioni con le pinze, visto che non abbiamo uno straccio di certezza e sicuramente Pokémon UNITE potrebbe ribaltare le carde e rivelare qualcosa di completamente inaspettato. Trevenant è uscito da poco, e questo grande difensore è già riuscito a farsi strada nelle leghe di alto livello in Pokémon UNITE.

We've captured one of these varmints already, but there's still more on the frontier! Keep an eye out for some new outlaws coming to Aeos Island! #PokemonUNITE pic.twitter.com/QsfjJS3qgV

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) January 28, 2022