Mortal Kombat 12: leakato dagli stessi sviluppatori?

Mortal Kombat 12 in produzione? Una domanda lecita, visto la fine del supporto all’undicesimo capitolo e vista un’immagine finita in rete fatta uscire dagli stessi sviluppatori.

A luglio dell’anno scorso NetherRealm Studios aveva annunciato la fine del supporto post-lancio a Mortal Kombat 11, con il team che ha iniziato a concentrarsi sul prossimo progetto. Progetto questo che non è stato ancora annunciato e, come detto di recente dal creative director Ed Boone, era ancora troppo presto per parlarne.

Ma potrebbe essere che qualcosa sia filtrato. Jonathan Andersen, senior production manager di NetherRealm Studios ha recentemente twittato un’immagine della sua scrivania: immagini di cabinati ed artwork del picchiaduro campeggiano sul tavolo, ma non ci è voluto molto perché molti individuassero un file chiamato “MK12_Mast” piccolo piccolo sullo schermo del computer nella parte destra dell’immagine (che potete vedere in fondo alla notizia).

L’immagine è stata rapidamente rimossa, anche se molti hanno ipotizzato che questo fosse un’anticipazione volontaria (o forse un tentativo di troll) piuttosto che qualcosa che sia trapelato per errore. Soprattutto perché lo schermo mostra anche una porzione di una e-mail che parla dei fan di Mortal Kombat che “raschiano avidamente internet per qualsiasi traccia” e chiede di “fare molta attenzione a questo materiale”.

Che si tratti di scherzo, leak involontario o quant’altro, vedremo in futuro quando e se Mortal Kombat 12 verrà confermato con un annuncio ufficiale. Intanto potete vedere l’immagine qui sotto.