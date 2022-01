​​​​​​​Twilight Wars: nuove dichiarazioni dal team di sviluppo

Ci sono novità da parte di Valkyrie Initiative & Comrade Bear Games sul loro nuovo progetto ​​​​​​​Twilight Wars. Il team di sviluppo ha lasciato un nuovo PlayTest con annesse dichiarazioni.

Compagni,

Stiamo attivamente sviluppando il gioco giorno dopo giorno e vogliamo veramente condividere con voi almeno una parte di ciò che abbiamo fatto. Ecco perché abbiamo preparato una versione di prova di Twilight Wars per voi. Durante il passaggio, potrete conoscere meglio alcuni agenti, imparare la loro natura, ingaggiarli nella tua squadra e completare la missione. Il vostro feedback/riscontro è l’obiettivo della prima playlist. Quindi dopo aver finito la missione, accertatevi di completare il sondaggio. Apprezzeremo molto di poter sentire la vostra opinione sul nostro lavoro e qualsiasi riscontro da coloro che non sono indifferenti al progetto così che il gioco possa uscire meglio! I risultati del test verranno tenuti in considerazione in una futura versione demo del gioco

Per chi non lo conoscesse il titolo è un dungeon crawler in un’ambientazione cyberpunk, dove squadre di agenti segreti combattono per gli interessi delle proprie corporazioni. Fate rivivere un’organizzazione segreta, reclutate ed equipaggiate una squadra di specialisti e neutralizzate quelli che si mettono sulla vostra strada!

Il gioco è ambientato nella seconda metà del XXI secolo. Le grandi corporazioni internazionali sono sfuggite al controllo dei governi e si sono liberate delle catene della legge e della morale. Ora ognuna di esse è uno stato a se stante.

A causa dell’assenza di un deterrente, lo spionaggio industriale, il furto di tecnologia e l’assassinio dei rivali stanno diventando spaventosi. All’ombra di una tranquilla vita quotidiana, si sta svolgendo una guerra su larga scala per le informazioni, le tecnologie e le risorse.

L’unico avversario dei nuovi padroni del mondo è l’Anonymous Arbitration Agency (Triple-A), un servizio segreto indipendente creato per proteggere la gente dalla follia aziendale e per regolare le loro guerre crepuscolari dall’ombra. Tuttavia, l’attività della Triple-A ha interferito troppo e in un rapido attacco, degli assalitori sconosciuti hanno distrutto tutte le basi e neutralizzato quasi tutti gli operatori.

Gli unici sopravvissuti a tale attacco sono Shi, un intelligenza artificiale che gestisce l’organizzazione e voi. Il futuro destino dell’Agenzia e del mondo intero dipende da voi due! Insieme a Shi, dovrete far rivivere la Triple-A, trovare i misteriosi avversari che hanno distrutto i vostri compagni e colpire le corporazioni che hanno ottenuto il potere.

Costruite e migliorate la vostra base, reclutate e addestrate i migliori agenti, completate le missioni ed iniziate a espandere la vostra sfera d’influenza. Questo mondo non tollera la debolezza, mostrate la vostra forza.

Il titolo non ha ancora una fase di rilascio, ma sarà disponibile su PC sulla piattaforma Steam