Quest’oggi Outright Games, in collaborazione con Universal Games and Digital Platforms è lieta di annunciare che da oggi il suo titolo Fast & Furious Spy Racers Il ritorno della SH1FT3R è finalmente disponibile su next gen.

Il titolo è pronto a mostrare la sua vera potenza su PlayStation 5 e Xbox Series X, sfoderando una grafica straordinaria, risoluzioni più elevate e un maggiore frame rate. Questa versione include anche un upgrade gratuito per gli attuali possessori del gioco, così nessuno di voi resterà indietro in questa adrenalinica e divertente esperienza di guida in giro per il mondo, che vi vedrà impegnati a gareggiare in tracciati tanto affascinanti quanto impegnativi al volante delle migliore vetture.

Ispirato alla serie Fast & Furious: Piloti sotto copertura nel gioco la celebre organizzazione criminale SH1FT3R è tornata e i Piloti sotto copertura dovranno impedirgli di impossessarsi di un veicolo altamente tecnologico, che nelle mani sbagliate potrebbe scatenare il caos.

Gareggiate nei panni dei tuoi personaggi preferiti di Piloti sotto copertura, tra cui Tony Toretto, Echo, Cisco, Layla Gray, o persino nei panni dei membri della famigerata organizzazione SH1FT3R nella modalità multigiocatore. Sfruttate alcuni gadget hi-tech per conquistare la vittoria e sfreccia in diversi tracciati in un torneo mondiale.

Mentre sarete impegnati a fermare i membri della SH1FT3R nella modalità storia, potrete mettervi alla prova nella modalità multiplayer a schermo condiviso con un massimo di altri sei giocatori. Gareggiate con i vostri amici in una corsa senza esclusione di colpi.

Le sorprese non finiscono qui, il prossimo mese, Outright Games lancerà anche un nuovo DLC, che andrà ad aggiungere nuovi tracciati, veicoli, personaggi e attrezzature, perciò preparatevi a scoprire molti nuovi contenuti.

Il titolo è ora disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X.