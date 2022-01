FIFA 22: la eSerie A TIM entra nel vivo con il Draft

Dalla pura e semplice passione dietro allo schermo al più importante palcoscenico nazionale del calcio virtuale in Italia, la eSerie A TIM sta per tornare, dopo il lancio durante la Milano Games Week, con il Draft powered by Playstation.

Sabato 29 gennaio le 15 squadre partecipanti alla eSerie A TIM 2022 selezioneranno i player che si sono distinti negli Online Qualifier, i quali saliranno sul palco per scoprire il Team che li ha scelti per affiancare i pro player durante la competizione. Dopo una selezione durissima, alla quale hanno partecipato migliaia di giocatori, sono arrivati a questo punto in 32, ma solamente 15 saranno scelti. Uno per ogni squadra.

Domenica 30 gennaio inizieranno le sfide, a partire da una serie di appassionanti match 2vs2. Durante il Sunday Show i giocatori saranno chiamati a mettersi in squadra con i loro futuri avversari per intrattenere il pubblico e divertirsi alla console.

A presentare le due giornate, a partire dal Draft, in diretta sul canale Twitch della eSerie A TIM, una formazione straordinaria che può contare sui protagonisti della prima edizione, rafforzata da nuovi innesti:

Ludovica Pagani, conduttrice della competizione.

Sabino Palermo, caster ufficiale. Nella vita giornalista sportivo.

Marco Brandino, caster ufficiale. Oggi commentatore ufficiale di tantissimi tornei EA SPORTS FIFA.

Dr Whi7es, al secolo Marco Bianchi, content creator e analyst. Nonchè streamer di EA SPORTS FIFA e uno dei volti più conosciuti dalla community.

Elena Coriale, aka Hevnokat, special guest. Miglior player professionista italiana di EA SPORTS FIFA.

Gianmarco Colucci, a tutti noto come Justees, content creator e analyst.

Flavio dell’Erba, in arte Venom, content creator e analyst. Streamer, tiktoker con un’unica passione: EA SPORTS FIFA e la eSerieA TIM.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili all’interno della sezione esports di GamesVillage.