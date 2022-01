Elden Ring: rilasciato nuovo filmato esclusivo

Dopo la conferma di due nuove feature di Elden Ring della casa sviluppatrice FromSoftware, sono stati rilasciati dei filmati in esclusiva da parte di Game Informer. Il filmato vede come fulcro centrale un area completamente nuova.

La nuova area della mappa si chiama Liurnia dei Laghi, che come suggerisce il nome, l’acqua fa da fattore protagonista per l’ambiente di questa zona, che possiede una serie di nemici unici insieme ad alcuni suoni e immagini interessanti che vengono mostrati dal trailer. Oltre a mostrare armi come la lancia e la frusta in combattimento, possiamo anche vedere uno dei nuovi incantesimi inseriti da poco dagli sviluppatori. Dopo aver lanciato tale incantesimo, il nemico perde le tracce del giocatore, il che consente una facile pugnalata alle spalle o una fuga strategica. C’è anche una piccola missione interessante che implica il seguire uno spirito trovando le tracce dei suoi passi eterei, per raggiungere un ascensore che porta a un’enorme miniera.

Sebbene il percorso principale del titolo richieda circa 30 ore di gioco per poter essere completato, il produttore Yasuhiro Kitao afferma che ci sono molte dozzine di ore in più di gioco che il titolo può offrire.

Elden Ring uscirà il 25 febbraio per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.